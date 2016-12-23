中国票据市场：转贴利率大幅走高，因资金面收紧及年末收票减少

路透北京12月23日 - 中国票据市场转贴利率本周明显上涨，主因资金面趋紧以及年末收票减少。交易员称，本周初资金面紧张导致转贴利率大幅上涨，此后随着资金的转松而回落，但由于年底机构收票减少，整体而言利率仍较上周走高。

他们并称，随着年末收票进一步减少，且票据持有收益吸引力有限，月内转贴利率或仍有上涨空间。

“这周一年国股（国有和股份制银行）电票价格先是大幅上涨，后来资金好点了回落了一点，现在稳定下来了，这会在3.5%或3.6%左右的样子。”上海一银行交易员说。

她并表示，周初资金紧张和年末机构收票口子减少是主要原因，因此本周票据成交略显清淡。

华东一银行交易员亦提到，央行现在态度是希望推高资金成本来去杠杆，所以预计票据利率也难降。

“银行买票动力也不足，收益吸引力不够，同业存单利率都那么高了，价格（转贴利率）还有上的空间。”他说。

中国银行间市场周五资金全面转松，此前非银机构跨年资金的结构供需矛盾最为突出，今日不仅供给明显改善，价格亦高台跳水；尽管央行公开市场转为单日小幅净回笼，但无碍资金面向暖大势，而下周还将有万亿量级的财政资金投放，料年末流动性无虞。

全国统一的票据交易平台--上海票据交易所已于上周四正式开业。央行行长周小川表示，票交所有助于完善中央银行金融调控，优化货币政策传导机制，增强金融服务实体经济的能力，央行将继续推动中国票据市场规范发展。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。(完)

**路透中国银票转贴参考率(全国)报价