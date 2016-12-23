版本:
中国
市场报道 | 2016年 12月 23日 星期五 15:55 BJT

《汇市简讯》英镑/美元在1.2400有卖压

0745GMT
    
    * 英镑/美元持续在云区下方交投，云区已经收窄至一个跳动点
    * 进一步下探10月25日低点1.2082的风险恐升高
    * 一目均衡转换线及基准线呈空头排列，增添空头气氛
    * 多头所要做的将不止于攻克较薄的日线云区
    * 同时需要收在一目均衡转换线及基准线上方，分别位于1.2499及1.
2532
    * 英镑/美元一目均衡图表 reut.rs/2hiM1XO
    (完)
   
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      <FXBU
ZZ>
    全球汇市报导            汇市技术面解析    [TECH/FRX
CN]
    所有外汇新闻           汇率路透调查       [FRX-CPO
LL]
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    [EU/ECI
CN]
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    [AUD/
CN]
    英镑报导                台币报导              [TWD/
CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价          AF
X=   
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
X=
    全部现汇报价             

 (编译 张明钧; 审校 李爽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐