台湾货币市场：12月26日及本提存期资金预期变化一览表

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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路透台北12月26日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单3,964.5亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------------- 本提存期 宽松因素： --央行存单到期 共1兆(万亿)2,918.3亿台币，分别为： 12/27 2,050.50亿台币 12/28 1,201.50亿台币 12/29 1,769.50亿台币 12/30 2,331.50亿台币 2017/1/2 1,727.00亿台币 1/3 3,838.30亿台币 注*：表更新 --公债付息共6.375亿台币。 12/28 99甲9期5息 6.375亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --12/29：Canadian Imperial Bank of Commerce 发行30年期美债计价债券，金额3亿美元。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 董永年 ；审校 罗两莎)
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。