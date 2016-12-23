国际油市：亚洲燃料油市场获得支撑，因需求前景良好

路透新加坡12月23日 - 亚洲高硫燃料油周五持坚，由于市场对燃料油需求旺盛，而且几乎没人预期短期内库存将大量增加，因此人气偏多。

“现货升水依旧持坚，所以即期合约看起来紧俏，”新加坡一交易商在谈到实货燃料油船货时称。

380-cst燃料油FO380-SIN-DIF较新加坡报价周五升水涨至每吨2.62美元，较前一交易日上涨0.14美元。

一些交易商估计12月和1月抵达新加坡的西方套利船货将约为400至450万吨，因受近期东西方套利价差强劲吸引。

据汤森路透供应链及商品研究的估算，2016年西方套利船货平均约为410至420万吨。

“整体市场看上去持坚，...供应看上去有点紧俏，需求不错，所以我认为市场在较长一段时间内将维持坚稳，”新加坡另一燃料油交易商称。

荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，截至12月22日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普(ARA)的燃料油独立库存减少9.8%，或7.7万吨，至70.5万吨。

交易商预计阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存将维持低迷，因套利窗口打开意味着船货将运至新加坡。

PJK数据显示，12月17日只有一艘巨型油轮抵达ARA，将装载燃料油前往新加坡，目前仍在装载。

新加坡现货市场上，达成两笔现货交易。(完)

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