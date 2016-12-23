版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 23日 星期五 16:53 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币窄幅整理微收贬，圣诞行情期间交投淡静

* 人民币窄幅整理微收贬，中间价均小幅走弱
    * 客盘购汇需求仍在，大行继续提供美元流动性
    * 圣诞行情来临，人民币年底料维持窄幅波动
    * 波动区间狭小部分机构倒量

 (新增评论和收盘报价)
    路透北京12月23日 - 人民币兑美元即期 周五微收贬，中间价小幅走弱。交
易员称，自营盘年底以减头寸为主，客盘购汇压力则未见放缓迹象，大行继续适度提供美元
流动性，新年前监管层料不会放任人民币走贬，短期预计在6.93-6.97之间窄幅波动。
    
    圣诞节临近,全球金融市场亦进入“圣诞行情”，美元指数强势整理，给人民币汇率以
喘息时机。但交易员指出，美元下方的支撑较强，人民币贬值压力犹存。圣诞前夕市场交易
兴趣不大，由于波动区间狭窄，部分机构参与倒量。
    
    “跟前几天比，购汇偏大一些，压力还是越来越大，没有缓和的迹象，...还是不放任
贬值的态度，会守一守，除非美元突破104，否则6.96很难突破。”一中资行交易员指出。
    
    一外资行交易员也指出，圣诞节临近，交易员也都到了休假高峰，下周都不会有什么行
情，美国的重要数据也基本都出来了，在这样的背景下，人民币年底估计维持窄幅波动行情
。“市场蛮安静的，今天汇价波动很小，一些机构就倒到量。”   
           
    他们并指出，离岸人民币流动性紧张状况虽然略有缓解，但仍偏紧，这限制离岸人民币
空头发展，两地汇价继续倒挂。

    全球汇市方面，外汇市场周五波澜不兴，交易员已经进入耶诞假期模式，不过市场仍看
好美元来年走多，因利差走势对美元有利。 
    
     以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸
市场人民币的主要报价：
    
 在岸市场人民币兑美    今日         上日        升贬
 元                                           
 即期成交价格<CNY=C   6.9494       6.9466      -0.04%
               FXS>                           
   中间价             6.9463       6.9435      -0.04%
 成交额<CNYSPTVOL=C  322.66亿   347.18亿美元      
               FXT>    美元                   
 日内波动幅度(pips)     21       日低6.9503   日高6.94
                                                 82
   今年以来升贬幅度                             -6.56%
 2005年汇改以来升贬                             19.10%
               幅度                           
  一年期美元/人民币        550                        
               掉期                           
                                              
                                                  
 离岸人民币市场        今日         上日              
   CNH即期            6.9508       6.949              
 一年期NDF<CNY1YNDF    7.255       7.233              
              OR=>                            
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.9496；
人民币兑欧元 、日圆 和英镑 15
点的参考汇率为7.2588、5.9215和8.5403。
     
    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑
参考价。（完）

 (发稿 李文科/孙琦子; 审校 乔艳红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐