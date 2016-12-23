更新版 1-中国汇市：人民币窄幅整理微收贬，圣诞行情期间交投淡静

* 人民币窄幅整理微收贬，中间价均小幅走弱 * 客盘购汇需求仍在，大行继续提供美元流动性 * 圣诞行情来临，人民币年底料维持窄幅波动 * 波动区间狭小部分机构倒量 (新增评论和收盘报价) 路透北京12月23日 - 人民币兑美元即期 周五微收贬，中间价小幅走弱。交 易员称，自营盘年底以减头寸为主，客盘购汇压力则未见放缓迹象，大行继续适度提供美元 流动性，新年前监管层料不会放任人民币走贬，短期预计在6.93-6.97之间窄幅波动。 圣诞节临近,全球金融市场亦进入“圣诞行情”，美元指数强势整理，给人民币汇率以 喘息时机。但交易员指出，美元下方的支撑较强，人民币贬值压力犹存。圣诞前夕市场交易 兴趣不大，由于波动区间狭窄，部分机构参与倒量。 “跟前几天比，购汇偏大一些，压力还是越来越大，没有缓和的迹象，...还是不放任 贬值的态度，会守一守，除非美元突破104，否则6.96很难突破。”一中资行交易员指出。 一外资行交易员也指出，圣诞节临近，交易员也都到了休假高峰，下周都不会有什么行 情，美国的重要数据也基本都出来了，在这样的背景下，人民币年底估计维持窄幅波动行情 。“市场蛮安静的，今天汇价波动很小，一些机构就倒到量。” 他们并指出，离岸人民币流动性紧张状况虽然略有缓解，但仍偏紧，这限制离岸人民币 空头发展，两地汇价继续倒挂。 全球汇市方面，外汇市场周五波澜不兴，交易员已经进入耶诞假期模式，不过市场仍看 好美元来年走多，因利差走势对美元有利。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸 市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.9494 6.9466 -0.04% FXS> 中间价 6.9463 6.9435 -0.04% 成交额<CNYSPTVOL=C 322.66亿 347.18亿美元 FXT> 美元 日内波动幅度(pips) 21 日低6.9503 日高6.94 82 今年以来升贬幅度 -6.56% 2005年汇改以来升贬 19.10% 幅度 一年期美元/人民币 550 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.9508 6.949 一年期NDF<CNY1YNDF 7.255 7.233 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.9496； 人民币兑欧元 、日圆 和英镑 15 点的参考汇率为7.2588、5.9215和8.5403。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑 参考价。（完） (发稿 李文科/孙琦子; 审校 乔艳红)