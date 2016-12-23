中国财政：今年中央对地方转移支付5.29万亿，未来将加大资金统筹--财长

路透北京12月23日 - 中国财政部部长肖捷周五称，2016年中央对地方转移支付规模达到5.29万亿元人民币，其中一般性转移支付3.2万亿元，专项转移支付2.09万亿元，未来要促进转移支付与财政事权和支出责任划分相适应，并加大转移支付资金统筹力度。

中国人大网刊登他周五在第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议上称，中国转移支付结构进一步优化，且专项转移支付数量明显压减，在所得税增量放缓的情况下，及时改变均衡性转移支付与所得税增量挂钩的方式，确保均衡性转移支付增幅高于转移支付的总体增幅。

数据显示，一般性转移支付占全部转移支付的比重由2013年的56.7%逐步提高至2016年的60.5%；2016年，均衡性转移支付增长10.2%，高于转移支付总体增幅4.6个百分点。2016年，专项转移支付数量已由2013年的220个大幅压减到94个，压减率达57%。

肖捷指出，现行中央对地方转移支付制度还存在一些差距和不足，主要表现在：转移支付改革与财政事权和支出责任划分改革衔接不够；转移支付资金统筹力度有待加强，资金闲置沉淀问题依然存在；预算公开和绩效评价有待加强，省及省以下财政转移支付制度改革进展不平衡等。

下一步中国要进一步清理整合专项转移支付，并进一步优化中央基建投资结构，优先用于全局性、基础性、战略性的重大项目，重点投向市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护和修复、重大科技进步、社会管理、国家安全等公共领域项目。

未来要逐步取消竞争性领域专项，建立健全专项转移支付设立、定期评估和退出机制，研究建立常态化的评估退出机制，根据评估结果对专项进行完善，该退出的退出，该调整的调整，该压减的压减。

中国还将推动地方完善财政转移支付制度，并推动地方进一步盘活财政存量资金，加大转移支付公开和绩效评价工作力度，做到“上面放得下，下面接得住”。（完）

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