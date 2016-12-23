全球贵金属：12月22日SPDR黄金持仓持平，iShares白银持仓增长0.28%

欧洲汇市：英镑下滑，因英国第一季经济增长不及欧洲其他国家
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透12月23日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量较周三持平， 同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓增长0.28%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 26,509,820.1 12月22日 26,509,820.1 12月21日 0.0 0.00% iShares 340,210,473.5 12月22日 339,262,301.5 12月21日 948,172.0 0.28%(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 李爽 审校 白云)
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透5月25日 - 惠普公布的第二季业绩好于预期，其首席执行官(CEO)称这是一个取得“突破”的季度，因为PC和打印机业务双双自2010年以来首次实现增长。
路透5月25日 - 美国股市周四开盘标普500和纳斯达克指数创纪录新高，美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的上次会议记录显示，决策者预期经济将重拾动能，他们很快会升息。