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市场报道 | 2016年 12月 23日 星期五 16:56 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑偏空，预期反弹走势将消退

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    * 欧元/英镑本月稍早未能突破0.8564，令多头受箝制
    * 0.8564为0.9403跌至0.8305的23.6%回档位
    * 一目均衡转换线及基准线呈现空头排列，市场结构偏空
    * 我们早在前面提到的费波纳奇水准0.8564之前做空
    * 欧元/英镑一目均衡图表 reut.rs/2hiTlCy
    (完)
   
      
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 (编译 张明钧; 审校 于春红)
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