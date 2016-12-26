台湾经济指标预测--2016年12月26日至2017年2月20日

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月2日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/5 0830 消费者物价指 12月 -- +1.97% 数(CPI) 1/5 1620 外汇存底 12月 -- 4,343.48亿美元 * 1月9日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/9 1600 出口 12月 -- +12.1% * 1月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/20 1600 外销订单 12月 -- +7.0% 年变动率 * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% *1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率 12月 -- +3.96% * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/20 1620 经常帐 第四季 -- 顺差170.9亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- 1700 重贴现率 第一季 -- 1.375% *表新增 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。