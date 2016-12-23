欧元债市：意大利公债收益率下跌，西雅那银行申请援助

欧洲汇市：英镑下滑，因英国第一季经济增长不及欧洲其他国家
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
瑞士信贷周五称，已原则同意支付给美国当局24.8亿美元，和解关于2008年金融危机之前误导投资者购买住房抵押贷款支持证券的诉讼。 美国司法部周四对巴克莱提起诉讼，指控该银行在金融危机前的抵押支持证券(MBS)销售活动涉嫌诈欺。
但金融市场关注焦点仍在意大利。该国西雅那银行周五表示，将请求获得政府注资。该银行之前称，年底前在市场筹资50亿欧元(52亿美元)的计划已失败。
其他意大利的银行亦脆弱，意大利总理真蒂洛尼在考虑结束持续的银行业危机。
“债市走势反映了意大利银行业进展，投资者正充分消化这一因素，”德国商业银行分析师David Schnautz 表示。
意大利公债收益率下跌，亦拖累西班牙债券收益率走低。10年期西班牙公债收益率 跌3个基点报1.38%。
所有其他欧元区公债收益率均跌约1个基点。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美国现货公债 欧元区公债市场
日本公债市场 英国公债市场
台湾债市 中国债市
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 高琦/李爽 审校 于春红)
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
路透上海5月25日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------ ------------------------------------------ *嘉禾铸都 8 7 5/24簿记建档 6.50% 上限6.50% AA- 1.00 第3-7年偿还20%本金 发展集团 重庆兴农融资担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 宜昌高新