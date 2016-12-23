欧元债市：意大利公债收益率下跌，西雅那银行申请援助

瑞士信贷周五称，已原则同意支付给美国当局24.8亿美元，和解关于2008年金融危机之前误导投资者购买住房抵押贷款支持证券的诉讼。 美国司法部周四对巴克莱提起诉讼，指控该银行在金融危机前的抵押支持证券(MBS)销售活动涉嫌诈欺。

但金融市场关注焦点仍在意大利。该国西雅那银行周五表示，将请求获得政府注资。该银行之前称，年底前在市场筹资50亿欧元(52亿美元)的计划已失败。

其他意大利的银行亦脆弱，意大利总理真蒂洛尼在考虑结束持续的银行业危机。

“债市走势反映了意大利银行业进展，投资者正充分消化这一因素，”德国商业银行分析师David Schnautz 表示。

意大利公债收益率下跌，亦拖累西班牙债券收益率走低。10年期西班牙公债收益率 跌3个基点报1.38%。

所有其他欧元区公债收益率均跌约1个基点。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价