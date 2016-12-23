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亚洲 | 2016年 12月 23日 星期五 17:17 BJT

台湾汇市：台币收贬逾1角创逾五个月新低，外资汇出力道加剧

* 台币放量收贬1.4角创逾五个月新低
    * 因外资积极买汇及韩元贬破心理关卡
    * 下周台币主要波动区间料在32.000-32.300

    路透台北12月23日 - 台币兑美元 周五放量收贬1.4角续探逾五个月收盘新低，
并录得连七日跌势。汇银人士表示，今日随着外资汇出力道加大，及韩元盘初贬破1,200关
卡，引领台币跌幅扩大，惟年底出口商抛汇卖压尚待消化，料将收敛台币跌势。
    
    展望下周，汇银人士指出，预期年底最后一周交易仍待消化出口商抛汇卖需，而随着台
币有效贬破32元，出口商料渐惜售而高挂抛汇卖价，台币料随亚币续弱整理。
    
    今日台币兑美元续创逾五个月收盘新低，前低是7月13日的32.183。 
    
    一位大型公股银行交易员称，“下周外资动向将是关键，若外资汇出力道仍大恐增添台
币续贬空间，不过，台币再跌到32.200将是另一个关卡，会先盘整一下。”
    
    他们也称，近期外资常常进行FIXING(定价)交易引领台币进一步走跌，加以海外NDF(无
本金交割远期外汇)三个月内天期美元/台币换汇点溢价幅度明显扩大，此皆支撑短线台币续
贬的预期。
    
    他们指出，今日台北外汇及元太外汇成交量合计达约18.26亿美元，交投明显转热；交
投主要来自外资积极买汇，以及年底出口商美元卖需也持续去化，两股力道相抵暂由外资汇
出力道略胜一筹。 
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅
度明显较上日尾盘增加；目前一个月美元/台币远汇 报32.218/32.253，上日
收在32.265。 
    
    台湾股市周五收跌0.44%至9,078.64点。证交所资料显示，外资及陆资在台股卖超64.85
亿台币，连六个交易日卖超共计246.53亿台币。   
         
    交易员预估下周台币兑美元主要的交易区间暂看32.000-32.300。
    
    韩元兑美元 周五跌至三月初以来的最低点，因对于美国经济前景的乐观展望提振
了美元走势。韩元兑美元 在本地市场收报1,203.0，较周四收盘价1,199.1韩元下
跌0.3%。这是韩元连续第七个交易日下跌，本周周线为下滑1.5%。 
    
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 16:00            台币/美元   上日收盘  波动区间       开盘价   成交量  上日成
                       报价                                     亿美元  交量／
                                                                        亿美元
                                                                              
 台北外汇经纪公      32.170     32.030  32.060-32.172  32.090    12.24    6.92
 司                                                                     
 元太外汇经纪公      32.168     32.028  32.060-32.173  32.085     6.02    3.42
 司                                                                     
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期          0.070/0.090               0.045/0.065
 美元/台币六个月期         0.060/0.080                -0.005/0.035
  (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价            

 (记者 詹静宜； 审校 林高丽)
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