台湾汇市：台币收贬逾1角创逾五个月新低，外资汇出力道加剧

* 台币放量收贬1.4角创逾五个月新低 * 因外资积极买汇及韩元贬破心理关卡 * 下周台币主要波动区间料在32.000-32.300 路透台北12月23日 - 台币兑美元 周五放量收贬1.4角续探逾五个月收盘新低， 并录得连七日跌势。汇银人士表示，今日随着外资汇出力道加大，及韩元盘初贬破1,200关 卡，引领台币跌幅扩大，惟年底出口商抛汇卖压尚待消化，料将收敛台币跌势。 展望下周，汇银人士指出，预期年底最后一周交易仍待消化出口商抛汇卖需，而随着台 币有效贬破32元，出口商料渐惜售而高挂抛汇卖价，台币料随亚币续弱整理。 今日台币兑美元续创逾五个月收盘新低，前低是7月13日的32.183。 一位大型公股银行交易员称，“下周外资动向将是关键，若外资汇出力道仍大恐增添台 币续贬空间，不过，台币再跌到32.200将是另一个关卡，会先盘整一下。” 他们也称，近期外资常常进行FIXING(定价)交易引领台币进一步走跌，加以海外NDF(无 本金交割远期外汇)三个月内天期美元/台币换汇点溢价幅度明显扩大，此皆支撑短线台币续 贬的预期。 他们指出，今日台北外汇及元太外汇成交量合计达约18.26亿美元，交投明显转热；交 投主要来自外资积极买汇，以及年底出口商美元卖需也持续去化，两股力道相抵暂由外资汇 出力道略胜一筹。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅 度明显较上日尾盘增加；目前一个月美元/台币远汇 报32.218/32.253，上日 收在32.265。 台湾股市周五收跌0.44%至9,078.64点。证交所资料显示，外资及陆资在台股卖超64.85 亿台币，连六个交易日卖超共计246.53亿台币。 交易员预估下周台币兑美元主要的交易区间暂看32.000-32.300。 韩元兑美元 周五跌至三月初以来的最低点，因对于美国经济前景的乐观展望提振 了美元走势。韩元兑美元 在本地市场收报1,203.0，较周四收盘价1,199.1韩元下 跌0.3%。这是韩元连续第七个交易日下跌，本周周线为下滑1.5%。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成 报价 亿美元 交量／ 亿美元 台北外汇经纪公 32.170 32.030 32.060-32.172 32.090 12.24 6.92 司 元太外汇经纪公 32.168 32.028 32.060-32.173 32.085 6.02 3.42 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 0.070/0.090 0.045/0.065 美元/台币六个月期 0.060/0.080 -0.005/0.035 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜； 审校 林高丽)