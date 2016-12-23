《全球汇市》美元小跌，市场进入圣诞节的交投清淡期

其他方面，意大利政府批准了对西雅那银行(Banca MPS) 的 救助计划，之前这家全球最古老银行的一项关键增资计划未能获得投资者 的支持。 如果该救助方案被认为可信，则将可能减轻对欧元人气的一个拖累。 纽约 当日 今年来 2 015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0447 1.0435 +0.11 -3.80 1. 0860 美元/日圆 117.37 117.51 -0.12 -2.44 12 0.30 欧元/日圆 122.61 122.65 -0.03 -6.02 13 0.47 美元/瑞郎 1.0266 1.0255 +0.11 +2.48 1. 0018 英镑/美元 1.2262 1.2282 -0.16 -16.80 1. 4738 美元/加元 1.3489 1.3482 +0.05 -2.53 1. 3839 美元/离岸人民币 6.9498 6.9474 +0.03 +5.81 6.5680 澳元/美元 0.7204 0.7214 -0.14 -0.98 0. 7275 新西兰元/美元 0.6904 0.6901 +0.04 +1.16 0. 6825 欧元/瑞郎 1.0724 1.0702 +0.21 -1.49 1. 0886 欧元/英镑 0.8518 0.8489 +0.34 +15.62 0. 7367 欧元/瑞典克朗 9.6373 9.6253 +0.12 +5.09 9. 1705 美元/挪威克朗 8.7122 8.7129 -0.01 -1.44 8. 8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间) 报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= (编译/审校 白云/李春喜/张明钧/高琦/刘秀红/王洋/李爽)