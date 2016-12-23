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亚洲 | 2016年 12月 23日 星期五 17:21 BJT

《全球汇市》美元小跌，市场进入圣诞节的交投清淡期

其他方面，意大利政府批准了对西雅那银行(Banca MPS) 的
救助计划，之前这家全球最古老银行的一项关键增资计划未能获得投资者
的支持。 
    
    如果该救助方案被认为可信，则将可能减轻对欧元人气的一个拖累。
    
                                          纽约   当日  今年来  2
015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  
收市价
    
    欧元/美元            1.0447  1.0435  +0.11  -3.80  1.
0860
    美元/日圆            117.37  117.51  -0.12  -2.44  12
0.30
    欧元/日圆         122.61  122.65  -0.03  -6.02  13
0.47
    美元/瑞郎            1.0266  1.0255  +0.11  +2.48  1.
0018
    英镑/美元            1.2262  1.2282  -0.16 -16.80  1.
4738
    美元/加元            1.3489  1.3482  +0.05  -2.53  1.
3839
    美元/离岸人民币         6.9498  6.9474  +0.03  +5.81 
 6.5680
    澳元/美元            0.7204  0.7214  -0.14  -0.98  0.
7275
    新西兰元/美元        0.6904  0.6901  +0.04  +1.16  0.
6825
    欧元/瑞郎         1.0724  1.0702  +0.21  -1.49  1.
0886
    欧元/英镑         0.8518  0.8489  +0.34 +15.62  0.
7367
    欧元/瑞典克朗     9.6373  9.6253  +0.12  +5.09  9.
1705
    美元/挪威克朗        8.7122  8.7129  -0.01  -1.44  8.
8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)
报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    [AUD/
CN]
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CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价          AF
X=   
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
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 (编译/审校 白云/李春喜/张明钧/高琦/刘秀红/王洋/李爽)
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