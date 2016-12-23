人民币衍生品：境内外美元掉期曲线双双上扬，皆因人民币流动性紧张

路透北京12月23日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 本周上扬。交易员称，由于周内人民币流动性较为紧张，而美元流动性相对宽松，掉期市场资金盘买需较多；此外大行在掉期长端卖压有所减轻，共同推升境内掉期曲线。

他们并指出，本周离岸人民币流动性持续紧张。由于离岸市场主要以掉期方式获取流动性，掉期曲线继续上行，隔夜掉期 本周一直保持高位。离岸掉期一年期 与境内一年期 价差仍维持在2,500点左右。

“最近因为人民币缺，买盘比较多，中资大行也退了退，掉期就往上走。不过今天钱松了点，掉期也下来一点。”一中资行交易员称。

亦有外资行交易员表示，离岸人民币流动性还是很紧张，导致掉期继续上行。此举可能是为了增加人民币空头的做空成本，离岸CNH 即期汇价本周波动很小，几乎没有贬值。

北京时间17:06，境内美元/人民币一周期掉期 报17.2点，一个月期 报77点，一年期 报550点，较上周五分别涨5.52%、涨16.67%和涨18.28%。

离岸CNH一年期掉期点 报3100/3170，对应远汇 报7.2639/7.2679元，而在岸一年期掉期点 报在538/555，在岸的同期远汇 报7.0025/7.0054元，两地一年期掉期点价差为2562点。

境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 双边报价为4.800/5.600，较上周五小跌；六个月期的平价期权隐含波动率 双边报价为4.250/5.050，较上周五小升。

中国银行间市场周五资金全面转松，此前非银机构跨年资金的结构供需矛盾最为突出，今日不仅供给明显改善，价格亦高台跳水；尽管央行公开市场转为单日小幅净回笼，但无碍资金面向暖大势，而下周还将有万亿量级的财政资金投放，料年末流动性无虞。