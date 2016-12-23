版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 23日 星期五 17:50 BJT

《汇市简讯》美元/日圆交投稀落，在窄幅区间波动

0941GMT
    
    * 传言在117.00/117.20买盘不弱，周二116.99水准提供支撑
    * 关键支撑在于117.24，周四低点为117.27
    * 日本今日休市，圣诞节周末前交投兴致转淡
    * 持续在117.30-58窄幅区间
    * 纽约时段即将到期的期权中，行权价116.50的规模为10亿美元，另
外还有117.00及117.50期权
    * 技术面仍偏多
    (完)
   
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      <FXBU
ZZ>
    全球汇市报导            汇市技术面解析    [TECH/FRX
CN]
    所有外汇新闻           汇率路透调查       [FRX-CPO
LL]
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    [EU/ECI
CN]
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    [AUD/
CN]
    英镑报导                台币报导              [TWD/
CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价          AF
X=   
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
X=
    全部现汇报价             
    

 (编译 张明钧; 审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐