《汇市简讯》美元/日圆交投稀落，在窄幅区间波动

0941GMT * 传言在117.00/117.20买盘不弱，周二116.99水准提供支撑 * 关键支撑在于117.24，周四低点为117.27 * 日本今日休市，圣诞节周末前交投兴致转淡 * 持续在117.30-58窄幅区间 * 纽约时段即将到期的期权中，行权价116.50的规模为10亿美元，另 外还有117.00及117.50期权 * 技术面仍偏多 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 于春红)