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亚洲 | 2016年 12月 23日 星期五 18:21 BJT

东南亚股市：多数收低，圣诞长周末前市场交投淡静

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   340.82    -0.31   -0.09   +2.40   332.82
    新加坡                     2871.05   -10.99   -0.38   -0.41  2882.73
    马来西亚                  1617.15    -6.05   -0.37   -4.45  1692.51
    泰国                      1509.98     5.86   +0.39  +17.23  1288.02
    印尼                      5027.70   -15.17   -0.30   +9.46  4593.01
    菲律宾                     6563.67   -23.50   -0.36   -5.59  6952.08
    越南                        664.37     0.22   +0.03  +14.74   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
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    韩国股市报导            东南亚股市报导              
    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 刘秀红/艾茂林; 审校 李爽/王兴亚)
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