欧洲汇市：英镑料录得近三个月最大周度跌幅，但GDP数据提供缓冲

“英镑或对今日上午的数据做出正面的反应，不过前景依旧低迷，”Xtrade首席市场分析师Paul Sirani说。

“在生活必需品价格定将上涨的情况下，英国公众能在多长的时间里继续向经济注入资金，还需要观察，”他说。

1000 GMT时英镑兑美元持平于1.2275，之前曾在GDP和经常帐数据公布前触及七周低点1.2243。

英镑兑欧元 下跌0.33%至0.8515英镑，连续第五日下滑，并且创下10月第一周以来最大单周降幅。

英镑贸易加权指数 本周下跌1.6%，也是10月初以来的最大降幅。

今日是圣诞节前最后一个交易日，市场交投清淡。(完)

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