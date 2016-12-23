欧洲汇市：英镑料录得近三个月最大周度跌幅，但GDP数据提供缓冲

标题新闻：美国4月商品贸易收支初值为逆差675.5亿美元，趸售库存减少0.3%
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
“英镑或对今日上午的数据做出正面的反应，不过前景依旧低迷，”Xtrade首席市场分析师Paul Sirani说。
“在生活必需品价格定将上涨的情况下，英国公众能在多长的时间里继续向经济注入资金，还需要观察，”他说。
1000 GMT时英镑兑美元持平于1.2275，之前曾在GDP和经常帐数据公布前触及七周低点1.2243。
英镑兑欧元 下跌0.33%至0.8515英镑，连续第五日下滑，并且创下10月第一周以来最大单周降幅。
英镑贸易加权指数 本周下跌1.6%，也是10月初以来的最大降幅。
今日是圣诞节前最后一个交易日，市场交投清淡。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 王兴亚/王洋; 审校 李春喜)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
路透芝加哥5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.2 r +0.7 f +2.0 r 德国 第一季 +0.6 f +0.4 f +1.7 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第一季 +0.2 p