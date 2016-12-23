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市场报道 | 2016年 12月 23日 星期五 23:18 BJT

美国各类经济指标总览--2016/12/23

美国商务部周五修正了12月16日公布的11月建筑许可数据：美国11月建筑许可从下滑4.7%修正为下滑3.8%，年率
从120.1万户修正为121.2万户。 
    
    美国商务部公布，美国11月新屋销售增加5.2%至59.2万户，为四个月来的最高水平，强于预期的57.5万户。
 
    
                                       当前值                           前次值  
 失业率(%)                                4.6  (11月)                      4.9  (10月)
 非农业就业岗位(万)                  增加17.8  (11月)                 增加14.2  (10月修正值)
 平均时薪(%)                             -0.1  (11月)                     +0.4  (10月修正值)
 消费者物价指数(CPI)(%)                  +0.2  (11月)                     +0.4  (10月)
 不包括食品和能源核心CPI(%)              +0.2  (11月)                     +0.1  (10月)
 实质所得(%)                             -0.3  (11月)                     +0.1  (10月)
 最终需求生产者物价指数(PPI)(%           +0.4  (11月)                     持平  (10月)
 )                                                                              
 不包括食品和能源的最终需求PPI           +0.4  (11月)                     -0.2  (10月)
 (%)                                                                            
 国内生产总值(GDP)(%)                    +3.5  (第三季终值)               +3.2  (第三季修正值)
 GDP平减指数(%)                          +1.4  (第三季终值)               +1.4  (第三季修正值)
 零售销售(%)                             +0.1  (11月)                     +0.6  (10月修正值)
 国际贸易收支(亿美元)                 逆差426  (10月)                  逆差362  (9月修正值)
 雇佣成本(%)                             +0.6  (第三季)                   +0.6  (第二季)
 工业生产(%)                             -0.4  (11月)                      0.1  (10月修正值)
 产能利用率(%)                           75.0  (11月)                     75.4  (10月修正值)
 初请失业金人数(万人)                    27.5  (12月17日当周)             25.4  (12月10日当周)
 联邦预算(亿美元)                 赤字1,370亿  (11月)                赤字440亿  (10月)
 领先指标(%)                             持平  (11月)                    ＋0.1  (10月)
 个人所得(%)                             持平  (11月)                     +0.5  (10月)
 个人消费支出(PCE)物价(%)                持平  (11月)                     +0.3  (10月)
 消费者信贷(亿美元)                 增加160.2  (10月)                增加218.0  (9月修正值)
 企业库存(%)                             -0.2  (10月)                     持平  (9月修正值)
 建筑支出(%)                             +0.5  (10月)                     持平  (9月修正值)
 消费者信心                             107.1  (11月)                    100.8  (10月修正值)
 房屋开工(万户)                         109.0  (11月)                    134.0  (10月)
 建筑许可(万户)                         121.2  (11月修正值)              126.0  (10月修正值)
 成屋销售(万户)                           561  (11月)                      557  (10月修正值)
 新屋销售(万户)                          59.2  (11月)                      563  (10月修正值)
 工厂订单(%)                             +2.7  (10月)                     +0.6  (9月修正值)
 耐久财(耐用品)订单(%)                   -4.6  (11月)                     +4.8  (10月)
 供应管理协会非制造业指数                57.2  (11月)                     54.8  (10月)
 供应管理协会制造业指数                  53.2  (11月)                     51.9  (10月)
 趸售(批发)库存(%)                      -0.4%  (10月)                     +0.1  (9月)
 进口物价(%)                             -0.3  (11月)                     +0.4  (10月修正值)
 出口物价(%)                             -0.1  (11月)                     +0.2  (10月修正值)
 单位劳工成本(%)                         +0.7  (第三季修正值)             +0.3  (第三季初值)
 非农业生产率(%)                         +3.1  (第三季修正值)             +3.1  (第三季初值)
 经常帐(亿美元)                     赤字1,130  (第三季)            赤字1,182.7  (第二季修正值)
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