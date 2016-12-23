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市场报道 | 2016年 12月 23日 星期五 22:43 BJT

美国热股：特朗普称洛克希德马丁的F-35战机成本过高，后者盘初下跌逾1%

路透12月23日 - 美国当选总统特朗普对洛克希德马丁 施加更大的压力，称他认为该公司的F-35战斗机的成本过高，并已经邀请波音公司 对一款不具备隐形性能的较老型号的战机报价。

洛克希德马丁周四收报252.8美元，周五盘初下跌1.26%，报249.61美元。

波音公司周四收报157.46美元，周五盘初小涨0.038%，报157.52美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
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