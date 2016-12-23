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市场报道 | 2016年 12月 23日 星期五 22:51 BJT

美国热股：药商DIPEXIUM与PLx Pharma达成合并协议，前者盘初暴涨逾40%

路透12月23日 - 制药商DIPEXIUM PHARMACEUTICALS 与PLx Pharma达成合并协议，后者将通过全股票交易的形式与DIPEXIUM旗下一家全资子公司合并。

DIPEXIUM PHARMACEUTICALS周四收报1.6美元，周五盘初暴涨43.75%，报2.30美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
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