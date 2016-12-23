美国热股：药商DIPEXIUM与PLx Pharma达成合并协议，前者盘初暴涨逾40%

欧洲汇市：英镑下滑，因英国第一季经济增长不及欧洲其他国家
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透12月23日 - 制药商DIPEXIUM PHARMACEUTICALS 与PLx Pharma达成合并协议，后者将通过全股票交易的形式与DIPEXIUM旗下一家全资子公司合并。
DIPEXIUM PHARMACEUTICALS周四收报1.6美元，周五盘初暴涨43.75%，报2.30美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透5月25日 - 惠普公布的第二季业绩好于预期，其首席执行官(CEO)称这是一个取得“突破”的季度，因为PC和打印机业务双双自2010年以来首次实现增长。
路透5月25日 - 美国股市周四开盘标普500和纳斯达克指数创纪录新高，美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的上次会议记录显示，决策者预期经济将重拾动能，他们很快会升息。