欧元债市：意大利公债收益率下跌，西雅那银行申请援助

路透伦敦12月23日 - 意大利公债收益率周五下跌，因西雅那银行表示将向新批准的政府纾困基金申请援助，此前该行的增资计画未能赢得投资人的支持。

意大利10年期公债收益率 下滑4个基点，至1.81%，交投淡静，因圣诞假期将至。

此外，德意志银行称，将因其在2005-2007年期间发行和承销的住房抵押贷款支持证券(RMBS)和其它业务活动，向美国司法部支付72亿美元罚款。这低于美国在9月要求该行支付的140亿美元和解金。

瑞士信贷周五称，已原则同意支付给美国当局24.8亿美元，和解关于2008年金融危机之前误导投资者购买住房抵押贷款支持证券的诉讼。

美国司法部周四对巴克莱提起诉讼，指控该银行在金融危机前的抵押支持证券(MBS)销售活动涉嫌诈欺。

但金融市场关注焦点仍在意大利。该国西雅那银行 周五表示，将请求获得政府注资。该银行之前称，年底前在市场筹资50亿欧元(52亿美元)的计划已失败。

欧元集团主席迪塞尔布洛姆发言人称，意大利西雅那银行须先由民间债权人进行自救，之后才能接受政府救助。