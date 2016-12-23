版本:
中国
市场报道 | 2016年 12月 24日 星期六 05:54 BJT

加拿大股市：收低，能源和银行股下跌盖过矿业股上涨的影响

路透多伦多12月23日 - 加拿大主要股指周五小幅下跌，六日连涨的势头暂竭，因能源股和银行股下跌，盖过金矿股上涨的影响。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低7.08点，或0.05%，报15,328.15点。该指数本周升0.5%。

十大类股中有六种上升。权重的能源股下跌0.7%，金融股下滑0.2%。

10月加拿大经济下滑，因制造业普遍疲弱，油气开采活动下降，使第四季经济成长放缓的程度可能超过加拿大央行的预估。

包括贵金属和基本金属矿商和化肥企业的材料股上升1%，因黄金小幅上涨。(完) 　　
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐