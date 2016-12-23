加拿大股市：收低，能源和银行股下跌盖过矿业股上涨的影响

欧洲汇市：英镑下滑，因英国第一季经济增长不及欧洲其他国家
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透多伦多12月23日 - 加拿大主要股指周五小幅下跌，六日连涨的势头暂竭，因能源股和银行股下跌，盖过金矿股上涨的影响。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低7.08点，或0.05%，报15,328.15点。该指数本周升0.5%。
十大类股中有六种上升。权重的能源股下跌0.7%，金融股下滑0.2%。
10月加拿大经济下滑，因制造业普遍疲弱，油气开采活动下降，使第四季经济成长放缓的程度可能超过加拿大央行的预估。
包括贵金属和基本金属矿商和化肥企业的材料股上升1%，因黄金小幅上涨。(完)
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透5月25日 - 惠普公布的第二季业绩好于预期，其首席执行官(CEO)称这是一个取得“突破”的季度，因为PC和打印机业务双双自2010年以来首次实现增长。
路透5月25日 - 美国股市周四开盘标普500和纳斯达克指数创纪录新高，美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的上次会议记录显示，决策者预期经济将重拾动能，他们很快会升息。