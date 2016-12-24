中国金融：允许发行债转股专项债券，转股债权范围以银行贷款为主--发改委

路透上海12月24日 - 中国国家发展改革委员会主管的中国发展网周五晚报导称，国家发改委近日印发相关指引，国有资本投资运营公司、地方资产管理公司等市场化债转股实施机构可以申报发行债转股专项债券，用于银行债转股项目，优先以股权市场化退出收益作为偿债资金来源。

发改委在《市场化银行债权转股权专项债券发行指引》中明确，债转股专项债券在银行间市场面对机构投资者发行，可采取公开或非公开发行方式。转股债权范围以银行对企业发放贷款形成的债权为主，适当考虑其他类型债权。

在募集资金使用上，《指引》规定，债券发行规模不超过债转股项目合同约定的股权金额的70%，发行人可利用不超过发债规模40%的债券资金补充营运资金。债券资金既可以用于单个债转股项目，也可用于多个债转股项目。对于已实施的债转股项目，债券资金可以对前期已用于债转股项目的银行贷款、债券、基金等资金实施置换。

《指引》规定，对于有约定退出时间的债转股项目，债券期限原则上与债转股项目实施期限一致，到期一次还本。也可在实施期限基础上，设置可续期条款。

债转股专项债券原则上应以转股股权作为抵押担保，如果该股权早于债券存续期提前变现，应将变现后不低于债券存续期规模的资金用于债券抵押。对于债项级别为AAA的债转股专项债券，可不提供上述增信措施。

此外，债转股专项债券应设置加速到期条款。如债转股项目的股权早于债券存续期提前变现，由债权代理人召开债券持有人大会，经债券持有人会议通过后提前清偿部分或全部债券本金。

报导援引国家发展改革委财金司有关负责人强调，提前清偿部分或全部债券资金必须遵循债券持有人自愿原则，并自主协商确定交易价格与条件。

中国新一轮债转股方案于今年10月出炉，国务院提出，有序开展市场化银行债权转股权，债转股所需资金利用市场化方式和渠道筹集，实施机构不限于四大资产管理公司，鼓励地方金融资产管理公司和银行现有符合条件的所属机构等参与。