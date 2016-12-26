《中国金融债发行日程表》--12月26日

以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *国开行 至多35 5 周二招标 固息增发债 2016/12/28- 至多65 10 固息增发债 2017/1/4 (2016年第18和13期增发债) 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次