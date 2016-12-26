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亚洲 | 2016年 12月 26日 星期一 10:32 BJT

《中国金融债发行日程表》--12月26日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模         期限      票面利率       债券类型     发行时间
            (亿元人民币)     (年)    或参考收益率
 ============================================================================= 
 *国开行       至多35          5       周二招标      固息增发债    2016/12/28-
               至多65         10                     固息增发债    2017/1/4
                     (2016年第18和13期增发债)
   
  注: *表示新增。(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
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