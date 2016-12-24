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亚洲 | 2016年 12月 24日 星期六 19:54 BJT

中国债市：上交所起草债券违约风险管理指引，强调受托人管理责任--报载

路透上海12月24日 - 中国上海证券交易所债券业务部副总监胡安金周六表示，上交所近期起草债券存续期违约风险管理指引，并已向前30大受托管理人征求了意见，意在落实债券受托管理人对债券信用风险的管理责任。

中国证券网援引他在2016年中国债券论坛上的发言称，该指引拟借鉴银行贷款管理和国际债券市场信用风险管理的做法，让受托管理人有效管理债券的信用风险。

财新网报导称，指引要求受托管理人持续跟踪债券信用风险，不断地评定债券的信用，将债券分为关注类、风险类、违约类等类别，分别实施不同的风险管理措施；并通过信息披露、向监管报告等方式，完善违约风险管理机制。

胡安金并透露，截止11月底，今年上交所公司债发行量已经达到2.3万亿元人民币。

2016年信用债风险事件频发，涉及品种包括中票、短融、PPN、企业债等，发行主体亦由最初的民营企业向央企、国企蔓延。据路透统计，今年至少已有38只债券发生违约。 (完) (发稿 吕雯瑾；审校 乔艳红)
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