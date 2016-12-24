中国债市：上交所起草债券违约风险管理指引，强调受托人管理责任--报载

《香港已公布新股发行上市日程表》--5月25日
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透上海12月24日 - 中国上海证券交易所债券业务部副总监胡安金周六表示，上交所近期起草债券存续期违约风险管理指引，并已向前30大受托管理人征求了意见，意在落实债券受托管理人对债券信用风险的管理责任。
中国证券网援引他在2016年中国债券论坛上的发言称，该指引拟借鉴银行贷款管理和国际债券市场信用风险管理的做法，让受托管理人有效管理债券的信用风险。
财新网报导称，指引要求受托管理人持续跟踪债券信用风险，不断地评定债券的信用，将债券分为关注类、风险类、违约类等类别，分别实施不同的风险管理措施；并通过信息披露、向监管报告等方式，完善违约风险管理机制。
胡安金并透露，截止11月底，今年上交所公司债发行量已经达到2.3万亿元人民币。
2016年信用债风险事件频发，涉及品种包括中票、短融、PPN、企业债等，发行主体亦由最初的民营企业向央企、国企蔓延。据路透统计，今年至少已有38只债券发生违约。 (完) (发稿 吕雯瑾；审校 乔艳红)
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017