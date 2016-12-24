中国金融：调节好货币闸门，防止因货币不足或过度引发金融体系不适--金融时报

《香港已公布新股发行上市日程表》--5月25日
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透上海12月24日 - 中国金融时报周六发表社论称，货币政策要进一步调节好货币这个“总闸门”，维护流动性基本稳定，既要保证经济发展的正常需要，也要防止因为货币不足或过度引发的金融体系不适。
文章并称，维护流动性基本稳定，一方面要注重流动性松紧；另一方面也要注意货币政策的传导，在把握好流动性“总量”的同时，注意畅通流动性“渠道”。而疏通货币政策传导渠道，已经成为人民银行力推的重要工作之一。
“很显然，稳健中性的货币政策是中央面临当前经济新形势作出的重要决策。”文章称，“...总的来看，当前货币总量和利率水平是与经济基本面的变化相匹配的。”
下一步，要根据经济金融形势和外汇流动的变化情况，综合运用多种货币政策工具，合理安排货币政策工具组合、期限结构和操作力度，加强流动性管理，保持银行体系流动性合理适度，促进货币信贷适度增长。
同时，要继续创新调控方式，坚持稳住宏观政策，加强预调微调但不搞强刺激，更加注重精准发力，探索更有针对性地解决结构性问题。
还要坚定不移地推动金融市场化改革，进一步完善货币政策调控和宏观审慎政策框架，疏通传导渠道，提升金融服务实体经济的能力。
“总的来看，就是要从量价两个方面保持货币金融环境的稳健和中性适度，为结构性改革营造中性适度的货币金融环境。”文章称，
此外，还要引导商业银行加强流动性和资产负债管理，合理安排资产负债总量和期限结构，提高流动性风险管理水平。要进一步促进货币市场稳定，完善中央银行抵押品管理框架，调节好流动性和市场利率水平，加强和改善宏观审慎管理，组织实施好宏观审慎评估。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 乔艳红)
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017