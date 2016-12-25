中国环保：环境保护税法获通过2018年施行，设置两档减税优惠

离岸人民币：4月人民币在国际支付中占比降至1.6%，排名下滑至第七--SWIFT
路透北京5月25日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四称，4月人民币在国际支付中的使用占比下滑至1.6%，排名降至第七，被瑞士法郎超越。
路透北京12月25日 - 中国环境保护税法周五获全国人大常委会会议表决通过，将于2018年1月1日起施行，该法将按“税负平移”原则进行环境保护费改税，并设置两档减税优惠，分别是减按75%和50%。
据财政部在环境保护税发布会的新闻稿，在现有对大气污染物、水污染物、固体废物、噪声等重点污染源征税的基础上，未来将研究探索对其他污染物征税的可行性，今后条件成熟后，将相关污染物如挥发性有机物排放等列为征税项目。
环保税法将现行排污费收费标准作为环保税的税额下限，规定：大气污染物税额为每污染当量1.2元人民币；水污染物为1.4元；固体废物按不同种类，税额为每吨5元至1,000元；噪声按超标分贝数，税额为每月350元至11,200元。
税法还设定了税额上限，为最低税额标准的10倍，大气污染物税额幅度为1.2元至12元，水污染物为1.4元至14元，由各省区在该幅度内确定具体适用税额。
此外，对于纳税人排污浓度值低于标准的，设置了两档减税优惠，即纳税人排污浓度值低于规定标准30%的，减按75%征税，纳税人排污浓度值低于规定标准50%的，减按50%征税。
新华社周五稍晚对此发布时评称，这是中国第一部推进生态文明建设的单行税法，意味着环保治污的法律体系进一步完善。环境保护税法实施后，排污企业将被套上“金箍”，直接受到经济约束。
新华表示，此次通过的环境保护税法，从税收杠杆入手，令企业多排污就多交税，少排污则能享受税收减免，通过构建促进经济结构调整、发展方式转变的绿色税制体系，形成有效的约束激励机制，倒逼企业减排，推进生态文明建设和绿色发展。
从环保法到更加具体的水污染防治法、大气污染防治法等，再加上各种法规、规章，中国环保领域的法律体系正在逐步健全和完善，但在严峻的污染形势面前仍显得力度不够，尤其是“守法成本高、违法成本低”的弊端仍然存在。 新华时评称，水、土壤的污染治理，有的需要几十年甚至上百年时间。罚款这种“秋后算账”的办法，往往无法弥补全社会承担的污染成本。法律制裁也不应该止于罚款，建立更完善的责任追究机制势在必行。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 乔艳红)
路透北京5月25日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四称，4月人民币在国际支付中的使用占比下滑至1.6%，排名降至第七，被瑞士法郎超越。
路透东京5月25日 - 日本公债价格周四下滑，收益率曲线趋陡，因40年期公债标售不尽人意，超长期公债之后遭遇卖压。 10年期日债 收益率上涨0.5个基点至0.050%。10年期日债期货 小涨0.02点，收报150.56。 30年期日债收益率 及40年期日债收益率 分别上涨1.5个基点，各自报0.815%和1.035%。 日本财务省标售5,000亿日圆(44.7亿美元)的40年期日债，票面利率0.9%，高于上次标售中的0.4%，以反映市场价格水平。最高中标收益率为0.9650%。 此次标售的投标倍数为2.87，低于上次的2.95，表明该品种债券需求有所下降。 日本央行审议委员樱井真周四排除了短期内提高央行债券收益率目标的可能，强调需继续实施大规模刺激计划，以提升通胀并抵御海外经济风险。樱井真是最强烈支持积极宽松货币的委员之一。
路透5月25日 - 亚洲货币周四走坚，此前美联储公布的会议记录显示，决策者倾向于缓步升息；中国人民币在官方推动的美元卖盘拉动下触及两个月高点。上日评级机构穆迪下调中国主权债信评级。 人民币 上涨约0.2%，触及3月底以来高点。五名交易员称，多家中国国有银行于在岸市场卖出美元，这被视为当局出手展现实力。 上日人民币小幅走软，此前穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望 从负面调整为稳定，称随着中国增长放缓以及借款增多，财政实力将下降。 其他亚币则受到美联储会议记录的支撑。会议记录显示，决策者们同意暂不升息，直到证实美国经济放缓是暂时现象，不过多数美联储官员认为将很快升息。 会议纪录还显示，决策官员支持逐步缩减美联储的庞大资产负债表规模。 “新兴亚币随美元隔夜的趋软而大致走高，这预示了美元在亚洲盘的压力沉重基调。”华侨银行汇市分析师Emmanuel Ng在报告称。 Ng表示，包括韩元、台币