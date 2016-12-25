《全球主要央行会议预告》--2016年12月-2017年12月

离岸人民币：4月人民币在国际支付中占比降至1.6%，排名下滑至第七--SWIFT
路透北京5月25日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四称，4月人民币在国际支付中的使用占比下滑至1.6%，排名降至第七，被瑞士法郎超越。
以下为全球主要央行在2016年12月至2017年12月的议息会议及其它重要声明的日程安排。
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美国联邦公开市场委员会(FOMC)
2017年
1月31日-2月1日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
2月1日 - 美联储FOMC宣布利率决定(1900GMT)。
3月14日至3月15日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
3月15日 - 美联储FOMC宣布利率决定(1800GMT)，召开记者会(1830GMT)。
5月2日至5月3日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
5月3日 - 美联储FOMC宣布利率决定(1800GMT)。
6月13日至6月14日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
6月14日 - 美联储FOMC宣布利率决定(1800GMT)，召开记者会(1830GMT)。
7月25日至7月26日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
7月26日 - 美联储FOMC宣布利率决定(1800GMT)。
9月19日至9月20日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
9月20日 - 美联储FOMC宣布利率决定(1800GMT)，召开记者会。
10月31日至11月1日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
11月1日 - 美联储FOMC宣布利率决定(1800GMT)。
12月12日至12月13日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
12月13日 - 美联储FOMC宣布利率决定(1900GMT)，召开记者会(1930GMT)。
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欧洲央行(ECB)－若未注明，会议地点均为法兰克福
2017年
1月11日 - 管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
1月19日 - 管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
2月1日 - 管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
2月15日 - 管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
3月9日 - 管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
3月22日 - 管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
3月23日 - 全行委员会会议。
4月5日 - 管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
4月27日 - 管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
5月3日 - 管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
5月17日 - 管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
6月8日 - 管理委员会在塔林举行会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
6月21日 - 管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
6月22日 - 全行委员会会议。
7月5日 - 管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
7月20日 - 管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
8月2日 - 管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
9月7日 - 管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
9月20日 - 管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
9月21日 - 全行委员会会议。
10月4日 - 管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
10月26日 - 管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
11月8日 - 管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
11月22日 - 管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
12月6日 - 管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
12月7日 - 全行委员会会议。
12月14日 - 管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
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英国央行
2017年
2月2日 - 宣布利率决议，并公布会议记录。
3月16日 - 宣布利率决议，并公布会议记录。
5月11日 - 宣布利率决议，并公布会议记录。
6月15日 - 宣布利率决议，并公布会议记录。
8月3日 - 宣布利率决议，并公布会议记录。
9月14日 - 宣布利率决议，并公布会议记录。
11月2日 - 宣布利率决议，并公布会议记录。
12月14日 - 宣布利率决议，并公布会议记录。
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日本央行
2017年
1月30日 - 日本央行货币政策会议(至1月31日)。
3月15日 - 日本央行货币政策会议(至3月16日)。
4月26日 - 日本央行货币政策会议(至4月27日)。
6月15日 - 日本央行货币政策会议(至6月16日)。
7月19日 - 日本央行货币政策会议(至7月20日)。
9月20日 - 日本央行货币政策会议(至9月21日)。
10月30日 - 日本央行货币政策会议(至10月31日)。
12月20日 - 日本央行货币政策会议(至12月21日)。
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韩国央行
2017年
1月13日 - 货币政策会议。
2月23日 - 货币政策会议。
4月13日 - 货币政策会议。
5月25日 - 货币政策会议。
7月13日 - 货币政策会议。
8月31日 - 货币政策会议。
10月19日 - 货币政策会议。
11月30日 - 货币政策会议。
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加拿大央行
2017年
1月18日 - 公布指标利率决定和货币政策报告。
3月1日 - 公布指标利率决定。
4月12日 - 公布指标利率决定和货币政策报告。
5月24日 - 公布指标利率决定。
7月12日 - 公布指标利率决定和货币政策报告。
9月6日 - 公布指标利率决定。
10月25日 - 公布指标利率决定和货币政策报告。
12月6日 - 公布指标利率决定。
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瑞士央行
2017年
3月16日 - 货币政策评估。
6月15日 - 货币政策评估，并召开记者会。
9月14日 - 货币政策评估。
12月14日 - 货币政策评估，并召开记者会。
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澳洲央行
2017年
2月7日 - 召开利率会议。
3月7日 - 召开利率会议。
4月4日 - 召开利率会议。
5月2日 - 召开利率会议。
6月6日 - 召开利率会议。
7月4日 - 召开利率会议。
8月1日 - 召开利率会议。
9月5日 - 召开利率会议。
10月3日 - 召开利率会议。
11月7日 - 召开利率会议。
12月5日 - 召开利率会议。
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新西兰央行
2017年
2月9日 - 公布货币政策声明和指标利率。
3月23日 - 公布指标利率。
5月11日 - 公布货币政策声明和指标利率。
6月22日 - 公布指标利率。
8月10日 - 公布货币政策声明和指标利率。
9月28日 - 公布指标利率。
11月9日 - 公布货币政策声明和指标利率。
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瑞典央行
2017年
2月15日 - 公布利率决定和货币政策报告。
4月27日 - 公布利率决定和货币政策报告。
7月4日 - 公布利率决定和货币政策报告。
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挪威央行
2017年
3月16日 - 宣布利率决定，并公布货币政策报告。
5月4日 - 宣布利率决定。
6月22日 - 宣布利率决定，并公布货币政策报告。
9月21日 - 宣布利率决定，并公布货币政策报告。
10月26日 - 宣布利率决定。
12月14日 - 宣布利率决定，并公布货币政策报告。
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台湾
台湾央行在每季度最后一周召开理监事会议，以决定重贴现率。
具体会议日期在开会前几天公布。
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注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
2016年会议预告英文原文报导，请在Eikon上按如下步骤撷取浏览：
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 杜明霞；审校 戴素萍)
路透北京5月25日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四称，4月人民币在国际支付中的使用占比下滑至1.6%，排名降至第七，被瑞士法郎超越。
路透东京5月25日 - 日本公债价格周四下滑，收益率曲线趋陡，因40年期公债标售不尽人意，超长期公债之后遭遇卖压。 10年期日债 收益率上涨0.5个基点至0.050%。10年期日债期货 小涨0.02点，收报150.56。 30年期日债收益率 及40年期日债收益率 分别上涨1.5个基点，各自报0.815%和1.035%。 日本财务省标售5,000亿日圆(44.7亿美元)的40年期日债，票面利率0.9%，高于上次标售中的0.4%，以反映市场价格水平。最高中标收益率为0.9650%。 此次标售的投标倍数为2.87，低于上次的2.95，表明该品种债券需求有所下降。 日本央行审议委员樱井真周四排除了短期内提高央行债券收益率目标的可能，强调需继续实施大规模刺激计划，以提升通胀并抵御海外经济风险。樱井真是最强烈支持积极宽松货币的委员之一。
路透5月25日 - 亚洲货币周四走坚，此前美联储公布的会议记录显示，决策者倾向于缓步升息；中国人民币在官方推动的美元卖盘拉动下触及两个月高点。上日评级机构穆迪下调中国主权债信评级。 人民币 上涨约0.2%，触及3月底以来高点。五名交易员称，多家中国国有银行于在岸市场卖出美元，这被视为当局出手展现实力。 上日人民币小幅走软，此前穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望 从负面调整为稳定，称随着中国增长放缓以及借款增多，财政实力将下降。 其他亚币则受到美联储会议记录的支撑。会议记录显示，决策者们同意暂不升息，直到证实美国经济放缓是暂时现象，不过多数美联储官员认为将很快升息。 会议纪录还显示，决策官员支持逐步缩减美联储的庞大资产负债表规模。 “新兴亚币随美元隔夜的趋软而大致走高，这预示了美元在亚洲盘的压力沉重基调。”华侨银行汇市分析师Emmanuel Ng在报告称。 Ng表示，包括韩元、台币