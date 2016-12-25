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市场报道 | 2016年 12月 26日 星期一 07:00 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--12月26日-1月2日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段     预估值         前值
    
    12月26日当周
    
    12月26日(一)
    暂无重要经济数据公布。
    
    12月27日(二)
    1400 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月) 10月     +0.5%       +0.4%
                        未经季节调整房价指数(较前月)               --        +0.1%
                                房价指数(较上年同期)             +5.0%       +5.1%
    1500 美国消费者信心指数                             12月     108.5       107.1    
    1500 美国里奇蒙联储综合制造业指数                   12月       --          正4
    
    12月28日(三)
    1200 美国MBA抵押贷款市场指数                        前周      --         407.3
                抵押贷款再融资指数                                --       1,449.4
    1500 美国成屋待完成销售(较前月)                     11月     +0.5%       +0.1%
    
    12月29日(四) 
    1330 美国趸售(批发)库存                         11月初值      --         -0.4%
    1330 美国商品贸易收支(亿美元)                   11月初值      --     逆差619.9
    1330 美国一周初请失业金人数(万人)           12月24日当周      --          27.5
                 四周均值(万人)                                   --        26.375
                 续请失业金人数(万人)           12月17日当周      --         203.6     
    
    12月30日(五)    
    1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                12月       56.8         57.6    
    
    1月2日当周
    
    1月2日(一)
    暂无重要经济数据公布 (完)
        
     经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 龚芳；审校 郑茵)
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