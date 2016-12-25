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市场报道 | 2016年 12月 26日 星期一 06:38 BJT

CFTC报告：COMEX期金12月20日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年12月20日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况
报告，每口以100盎司计：
    
         非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
    多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(398,661口)
    219,067  104,233   44,342   87,960  221,982  351,369  370,557   47,292  28,104
    
    较12月13日变动(未平仓合约：增加1,627口)
    
    -10,688    3,789    9,298    1,817  -14,047      427     -960    1,200   2,587
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       55.0     26.1     11.1     22.1     55.7     88.1     93.0     11.9     7.0
    
    各类交易商数量(总计为312家)
        153       85       80       48       48      232      187
    (完)
    
  
 (整理 徐文焰；审校 龚芳)
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