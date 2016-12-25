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市场报道 | 2016年 12月 26日 星期一 06:39 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货12月20日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年12月20日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口
以50,000磅计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(243,889口)
    121,505   21,486   18,105   87,091  194,490  226,701  234,081   17,188   9,808
    
    较12月13日变动(未平仓合约：减少8,909口)
    
     -7,711      574     -607    1,253  -11,215   -7,065  -11,248   -1,844   2,339
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       49.8      8.8      7.4     35.7     79.7     93.0     96.0      7.0     4.0
    
    各类交易商数量(总计为294家)
        140       58       67       60       72      234      167
    (完)
    
  
 (整理 徐文焰；审校 龚芳)
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