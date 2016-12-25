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市场报道 | 2016年 12月 26日 星期一 06:41 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货12月20日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年12月20日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓
状况报告，每口以1,000桶计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                           未平仓合约(2,029,807口)
    603,704  167,043  696,758  631,244 1,085,341  1,931,706 1,949,142  98,101  80,665
    
    较12月13日变动(未平仓合约：减少74,896口)
    
    -11,076  -24,970    3,242  -53,983  -47,727  -61,817  -69,455  -13,079  -5,441
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       29.7      8.2     34.3     31.1     53.5     95.2     96.0      4.8     4.0
    
    各类交易商数量(总计为426家)
        167       95      176      100      124      361      330
    (完)   
    
  
 (整理 徐文焰；审校 龚芳)
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