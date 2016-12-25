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货币新闻 | 2016年 12月 26日 星期一 06:38 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货12月20日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年12月20日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告
，每口以5,000蒲式耳计：

           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                        未平仓合约(716,574口)
    224,360   87,786   95,434  346,879  422,134  666,673  605,354   49,901 111,220
    
    较12月13日变动(未平仓合约：减少26,072口)
    
    -16,222     -802  -12,064    1,471  -13,923  -26,815  -26,789      743     717
     
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       31.3     12.3     13.3     48.4     58.9     93.0     84.5      7.0    15.5
    
    各类交易商数量(总计为606家)
    
        168      135      184      175      231      456      483
    (完)                   

  
 (整理 徐文焰；审校 戴素萍)
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