CFTC报告：CBOT小麦期货12月20日持仓报告(表)

香港个股：龙光地产发行3.5亿美元永续资本证券，募资作再融资等用途
据周三晚间公告，永续资本证券的分派率为首五年每年7%，其后15年每年将为适用国债利率加5.75%再加0.25%，之后每年将为适用国债利率加5.75%加0.25%再加0.75%。证券须按龙光地产选择赎回。
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年12月20日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(447,386口) 146,691 230,309 82,277 170,507 91,208 399,475 403,794 47,911 43,592 较12月13日变动(未平仓合约：增加4,080口) -4,163 9,184 1,155 5,189 -8,538 2,181 1,801 1,899 2,279 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 32.8 51.5 18.4 38.1 20.4 89.3 90.3 10.7 9.7 各类交易商数量(总计为439家) 143 154 116 105 89 311 305 (完) (整理 徐文焰；审校 戴素萍)
据周三晚间公告，永续资本证券的分派率为首五年每年7%，其后15年每年将为适用国债利率加5.75%再加0.25%，之后每年将为适用国债利率加5.75%加0.25%再加0.75%。证券须按龙光地产选择赎回。
路透台北5月25日 - 面对近期海外子公司授信争议案，台湾永丰金控周四公告其金控总经理暨财务长、永丰银行董事长游国治、永丰金租赁总经理庄耀及永丰金证券(亚洲)董事总经理蔡建志联袂提出辞职，并自7月起生效。
路透香港5月25日 - 亚太区领先的资讯科技产品分销及服务企业--伟仕控股周四称，将与清华控股组建一家合资公司，以从事科技行业供应链金融等业务。