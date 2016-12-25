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市场报道 | 2016年 12月 26日 星期一 06:37 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货12月20日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年12月20日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告
，每口以5,000蒲式耳计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(447,386口)
    146,691  230,309   82,277  170,507   91,208  399,475  403,794   47,911  43,592
    
    较12月13日变动(未平仓合约：增加4,080口)
    
     -4,163    9,184    1,155    5,189   -8,538    2,181    1,801    1,899   2,279
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       32.8     51.5     18.4     38.1     20.4     89.3     90.3     10.7     9.7
    
    各类交易商数量(总计为439家)
        143      154      116      105       89      311      305
    (完)
    
  
 (整理 徐文焰；审校 戴素萍)
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