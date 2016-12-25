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市场报道 | 2016年 12月 26日 星期一 06:39 BJT

CFTC报告：COMEX期铜12月20日持仓报告(表)

美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2016年12月20日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下
，以每合约25,000磅计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(233,042口)
    119,225   67,199   30,639   68,111  120,663  217,975  218,501   15,067  14,541
    
    较12月13日变动(未平仓合约：减少3,780口)
    
     -8,441      648    1,810    3,747   -4,371   -2,884   -1,913     -896  -1,867
        
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       51.2     28.8     13.1     29.2     51.8     93.5     93.8      6.5     6.2
    
    各类交易商数量(总计为309家)
        133       91       53       47       64      208      186
    (完)
    
  
 (整理 徐文焰；审校 戴素萍)
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