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市场报道 | 2016年 12月 26日 星期一 06:43 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货12月20日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年12月20日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况
报告，每口以5,000蒲式耳计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                            未平仓合约(1,227,436口)
    355,181  309,160  167,952  568,962  571,702 1,092,095 1,048,814 135,341 178,622
    
    较12月13日变动(未平仓合约：增加7,505口)
    
    -10,973   14,305    6,274    9,451  -18,646    4,752    1,933    2,753   5,572
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       28.9     25.2     13.7     46.4     46.6     89.0     85.4     11.0    14.6
    
    各类交易商数量(总计为707家)
        149      146      146      241      316      477      547
    (完)
    
  
 (整理 徐文焰；审校 龚芳)
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