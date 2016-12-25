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亚洲 | 2016年 12月 26日 星期一 07:15 BJT

金砖国家：12月23日股汇市收盘纵览

路透12月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月23日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.11%，报841.6点。

中国股市：沪综指收低近1%，煤炭、钢铁等周期股领跌大盘持续低位震荡

中国汇市：人民币窄幅整理微收贬，圣诞行情期间交投淡静

香港股市：收在五个月低位，归因于资金流出疑虑

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巴西股市：在圣诞节前淡静市况下小幅上涨，指标股指Bovespa指数 收盘上涨1.19%，报57,937.107点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.2685/00，上日收报3.2976/93。分析师称过去一周持续有资金流入巴西，帮助雷亚尔涨至11月初以来最强水准。

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南非股市：指标Top-40指数 收盘下跌0.98%，报42,860.5点；大盘综合指数 收盘下跌0.87%，报49,400.56点。

南非汇市：兰特兑美元在纽约交易时段收报14.05兰特，上日收报14.07。

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印度股市：小幅收高，结束七日连跌之势，汽车和金融类股反弹，但股指全周仍以五周来最大跌幅报收，因新兴市场继续承压。BSE指数 收盘上涨0.24%，报26,040.7点；NSE指数 收盘上涨0.08%，报7,985.75点。

印度汇市：卢比兑美元 收报67.815，上日收报67.985。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.7%，报1,117.92点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.83%，报582.24点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.12%，报61.04；卢布兑欧元 贬值0.33%，报63.8025。(完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)
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