欧洲经济指标预测--12月26日-1月2日****

离岸人民币：4月人民币在国际支付中占比降至1.6%，排名下滑至第七--SWIFT
路透北京5月25日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四称，4月人民币在国际支付中的使用占比下滑至1.6%，排名降至第七，被瑞士法郎超越。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月26日当周 12月26日(一) 暂无重要经济数据 12月27日(二) 暂无重要经济数据 12月28日(三) 0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 11月 -- 正1.49 0900 意大利制造业企业信心指数 12月 -- 102.0 0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 11月 -- 40.851 12月29日(四) 0700 英国Nationwide房价(较前月) 12月 +0.2% +0.1% (较上年同期) +3.8% +4.4% 0900 欧元区M3货供额(年增率) 11月 +4.4% +4.4% 对家庭贷款 -- +1.8% 对非金融行业贷款 -- +2.1% 12月29-1月5日 1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月初值 -- -0.1% (较上年同期) -- +0.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- -0.2% (较上年同期) -- +0.1% 12月30日(五) -- 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -- -0.1% (较上年同期) -- -0.6% 1月2日当周 1月2-13日 0930 英国抵押贷款利率 12月 -- 4.2% 1月2日(一) 0850 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月 -- 53.5 0855 德国Markit/BME制造业PMI 12月 55.5 55.5 0900 欧元区Markit制造业PMI 12月终值 54.9 54.9 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 杜明霞；审校 龚芳)
路透北京5月25日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四称，4月人民币在国际支付中的使用占比下滑至1.6%，排名降至第七，被瑞士法郎超越。
路透东京5月25日 - 日本公债价格周四下滑，收益率曲线趋陡，因40年期公债标售不尽人意，超长期公债之后遭遇卖压。 10年期日债 收益率上涨0.5个基点至0.050%。10年期日债期货 小涨0.02点，收报150.56。 30年期日债收益率 及40年期日债收益率 分别上涨1.5个基点，各自报0.815%和1.035%。 日本财务省标售5,000亿日圆(44.7亿美元)的40年期日债，票面利率0.9%，高于上次标售中的0.4%，以反映市场价格水平。最高中标收益率为0.9650%。 此次标售的投标倍数为2.87，低于上次的2.95，表明该品种债券需求有所下降。 日本央行审议委员樱井真周四排除了短期内提高央行债券收益率目标的可能，强调需继续实施大规模刺激计划，以提升通胀并抵御海外经济风险。樱井真是最强烈支持积极宽松货币的委员之一。
路透5月25日 - 亚洲货币周四走坚，此前美联储公布的会议记录显示，决策者倾向于缓步升息；中国人民币在官方推动的美元卖盘拉动下触及两个月高点。上日评级机构穆迪下调中国主权债信评级。 人民币 上涨约0.2%，触及3月底以来高点。五名交易员称，多家中国国有银行于在岸市场卖出美元，这被视为当局出手展现实力。 上日人民币小幅走软，此前穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望 从负面调整为稳定，称随着中国增长放缓以及借款增多，财政实力将下降。 其他亚币则受到美联储会议记录的支撑。会议记录显示，决策者们同意暂不升息，直到证实美国经济放缓是暂时现象，不过多数美联储官员认为将很快升息。 会议纪录还显示，决策官员支持逐步缩减美联储的庞大资产负债表规模。 “新兴亚币随美元隔夜的趋软而大致走高，这预示了美元在亚洲盘的压力沉重基调。”华侨银行汇市分析师Emmanuel Ng在报告称。 Ng表示，包括韩元、台币