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亚洲 | 2016年 12月 26日 星期一 07:19 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月23日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          86.79    -0.01    -0.01   1429773
    京东                25.49    -0.13    -0.51   5616297
    新浪              62.41    +0.03    +0.05    684120
    搜狐              34.49    +0.31    +0.91     94456
    网易             223.67    +6.57    +3.03    858081
    百度             163.62    +0.73    +0.45   1049350
    
    台湾
    台湾积体电路       29.05    +0.31    +1.08   1105458
    联电                1.78    -0.01    -0.56    140347
    日月光              5.04    +0.12    +2.44    104952
    硅品精密           7.15    -0.13    -1.79    245533
    和信超媒体         3.00    +0.04    +1.35      4998
    友达                3.70    -0.08    -2.12    235723
    中华电信           31.63    +0.05    +0.16     47886
    台湾国际航电      50.47    +0.03    +0.06    616983
    
    香港
    中国移动           51.92    -0.57    -1.09    187145
    中国联通           11.44    +0.05    +0.44     47236
    中国电信           46.24    -0.06    -0.13     10467
    中芯国际            6.87    +0.21    +3.15     41080
    电讯盈科         5.39    -0.01    -0.23       940
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 张涛；审校 龚芳)
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