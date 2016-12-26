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亚洲 | 2016年 12月 26日 星期一 08:04 BJT

全球汇市：投机客一个多月来首次减持美元净多仓-CFTC/路透数据

上周美日央行均举行政策会议，美联储决议调高隔夜放款利率，而日本央行则是维持利率不变，继续超宽
松货币政策。
    
    路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英
镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。

    日圆(12,500,000日圆为1口)
           12月20日当周      前一周
 多头仓位  64,200            62,432
 空头仓位  139,649           125,861
 净仓位    -75,449           -63,429
    欧元(125,000欧元为1口)
           12月20日当周      前一周
 多头仓位  117,460           123,597
 空头仓位  195,505           211,110
 净仓位    -78,045           -87,513
    
    英镑(62,500英镑为1口)    
           12月20日当周      前一周
 多头仓位  44,152            40,515
 空头仓位  103,502           112,858
 净仓位    -59,350           -72,343
 
    瑞郎(125,000瑞郎为1口)    
           12月20日当周       前一周
 多头仓位  33,476             5,600
 空头仓位  26,366             30,888
 净仓位    7,110              -25,288
 
    加元(100,000加元为1口)    
           12月20日当周       前一周
 多头仓位  22,246             24,035
 空头仓位  34,000             45,904
 净仓位    -11,754            -21,869
    
    澳元(100,000澳元为1口) 
           12月20日当周        前一周
 多头仓位  38,321              40,290
 空头仓位  34,380              26,817
 净仓位    3,941               13,473
    
    新西兰元(100,000新西兰元为1口)    
           12月20日当周        前一周
 多头仓位  28,313              29,402
 空头仓位  35,266              33,104
 净仓位    -6,953              -3,702
 (完)
  
 (编译 郑茵/李婷仪 审校 张涛)
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