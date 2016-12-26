全球汇市：投机客一个多月来首次减持美元净多仓-CFTC/路透数据

上周美日央行均举行政策会议，美联储决议调高隔夜放款利率，而日本央行则是维持利率不变，继续超宽 松货币政策。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英 镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 12月20日当周 前一周 多头仓位 64,200 62,432 空头仓位 139,649 125,861 净仓位 -75,449 -63,429 欧元(125,000欧元为1口) 12月20日当周 前一周 多头仓位 117,460 123,597 空头仓位 195,505 211,110 净仓位 -78,045 -87,513 英镑(62,500英镑为1口) 12月20日当周 前一周 多头仓位 44,152 40,515 空头仓位 103,502 112,858 净仓位 -59,350 -72,343 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 12月20日当周 前一周 多头仓位 33,476 5,600 空头仓位 26,366 30,888 净仓位 7,110 -25,288 加元(100,000加元为1口) 12月20日当周 前一周 多头仓位 22,246 24,035 空头仓位 34,000 45,904 净仓位 -11,754 -21,869 澳元(100,000澳元为1口) 12月20日当周 前一周 多头仓位 38,321 40,290 空头仓位 34,380 26,817 净仓位 3,941 13,473 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 12月20日当周 前一周 多头仓位 28,313 29,402 空头仓位 35,266 33,104 净仓位 -6,953 -3,702 (完) (编译 郑茵/李婷仪 审校 张涛)