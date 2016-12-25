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亚洲 | 2016年 12月 26日 星期一 07:52 BJT

《中国报摘》--中国证券报12月26日

* 头版头条:

--分析人士指出，保险和银行政策上不被允许参与国债期货的交易。11月以来的债市回调使得保险和银行机构希望尽快参与国债期货的交易，于是衍生了“代套”行为。但由于监管趋严、操作难度较大，其规模不会太大。

* 其他:

--国务院总理李克强近日主持召开会议，审议通过《西部大开发十三五规划》，部署进一步推动西部大开发工作。

--专家认为，对人民币汇率政策定调的关键是“保持稳定”。在人民币贬值压力依然存在的2017年，政策有必要及时出手管理预期，并进一步完善人民币汇率形成机制。

--中国社科院世界社保研究中心主任郑秉文近日表示，扩大“第二支柱”参与率是构建多层次养老保障制度的一个重要指标，是能否成功构建“多层次混合型”养老保障制度的一个关键环节，是当前养老保障制度的主要矛盾，是下一阶段年金全面深化改革的主攻方向。

--受内部管理提升、资产整合等因素影响，去年5月主动退市的二重重装预计2016年全年实现净利润约3亿元人民币，较上年同期增长约220%。

--天士力 公告称，公司主打品种复方丹参滴丸通过美国食品药品监督管理局（FDA）批准进行的全球多中心随机双盲大样本Ⅲ期临床试验,并形成了《临床试验顶层分析总结报告》。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (发稿 林琦; 审校 乔艳红)
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