《中国报摘》--中国证券报12月26日

离岸人民币：4月人民币在国际支付中占比降至1.6%，排名下滑至第七--SWIFT
路透北京5月25日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四称，4月人民币在国际支付中的使用占比下滑至1.6%，排名降至第七，被瑞士法郎超越。
* 头版头条:
--分析人士指出，保险和银行政策上不被允许参与国债期货的交易。11月以来的债市回调使得保险和银行机构希望尽快参与国债期货的交易，于是衍生了“代套”行为。但由于监管趋严、操作难度较大，其规模不会太大。
* 其他:
--国务院总理李克强近日主持召开会议，审议通过《西部大开发十三五规划》，部署进一步推动西部大开发工作。
--专家认为，对人民币汇率政策定调的关键是“保持稳定”。在人民币贬值压力依然存在的2017年，政策有必要及时出手管理预期，并进一步完善人民币汇率形成机制。
--中国社科院世界社保研究中心主任郑秉文近日表示，扩大“第二支柱”参与率是构建多层次养老保障制度的一个重要指标，是能否成功构建“多层次混合型”养老保障制度的一个关键环节，是当前养老保障制度的主要矛盾，是下一阶段年金全面深化改革的主攻方向。
--受内部管理提升、资产整合等因素影响，去年5月主动退市的二重重装预计2016年全年实现净利润约3亿元人民币，较上年同期增长约220%。
--天士力 公告称，公司主打品种复方丹参滴丸通过美国食品药品监督管理局（FDA）批准进行的全球多中心随机双盲大样本Ⅲ期临床试验,并形成了《临床试验顶层分析总结报告》。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 林琦; 审校 乔艳红)
路透北京5月25日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四称，4月人民币在国际支付中的使用占比下滑至1.6%，排名降至第七，被瑞士法郎超越。
路透东京5月25日 - 日本公债价格周四下滑，收益率曲线趋陡，因40年期公债标售不尽人意，超长期公债之后遭遇卖压。 10年期日债 收益率上涨0.5个基点至0.050%。10年期日债期货 小涨0.02点，收报150.56。 30年期日债收益率 及40年期日债收益率 分别上涨1.5个基点，各自报0.815%和1.035%。 日本财务省标售5,000亿日圆(44.7亿美元)的40年期日债，票面利率0.9%，高于上次标售中的0.4%，以反映市场价格水平。最高中标收益率为0.9650%。 此次标售的投标倍数为2.87，低于上次的2.95，表明该品种债券需求有所下降。 日本央行审议委员樱井真周四排除了短期内提高央行债券收益率目标的可能，强调需继续实施大规模刺激计划，以提升通胀并抵御海外经济风险。樱井真是最强烈支持积极宽松货币的委员之一。
路透5月25日 - 亚洲货币周四走坚，此前美联储公布的会议记录显示，决策者倾向于缓步升息；中国人民币在官方推动的美元卖盘拉动下触及两个月高点。上日评级机构穆迪下调中国主权债信评级。 人民币 上涨约0.2%，触及3月底以来高点。五名交易员称，多家中国国有银行于在岸市场卖出美元，这被视为当局出手展现实力。 上日人民币小幅走软，此前穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望 从负面调整为稳定，称随着中国增长放缓以及借款增多，财政实力将下降。 其他亚币则受到美联储会议记录的支撑。会议记录显示，决策者们同意暂不升息，直到证实美国经济放缓是暂时现象，不过多数美联储官员认为将很快升息。 会议纪录还显示，决策官员支持逐步缩减美联储的庞大资产负债表规模。 “新兴亚币随美元隔夜的趋软而大致走高，这预示了美元在亚洲盘的压力沉重基调。”华侨银行汇市分析师Emmanuel Ng在报告称。 Ng表示，包括韩元、台币