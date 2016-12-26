中国货币市场：隔夜充沛而七天刚跨年显不足，财政存款投放在即心态较稳

路透上海12月26日 - 中国央行周一在公开市场净回笼，不过早盘大行等隔夜资金供给仍十分充沛，而刚可跨过元旦的七天期品种则不足。因本周内即将有大规模财政存款投放，目前银行类机构心态较为平稳。

交易员并称，与上日相比，七天及以上可跨年资金供应有所收敛，不排除日后非银机构仍面临着年底流动性难题，需边走边看。

华北一银行交易员称，“七天因为跨年了，没多少量。财政(存款)会有投放，如果隔夜一直蛮多就好。”

中国央行公开市场今日进行总额了700亿元人民币逆回购操作，其中七天期400亿元，14天期200亿元，28天期100亿元。据此计算，单日净回笼700亿元。

上海一券商交易员也表示，今日可以加权价格借到隔夜，惟跨年的资金仍存一定压力。以14天为例，基金等出资方报价在5.5%左右，若日后无法从其他渠道获得，也只能接受这类高价格资金。

以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.1336 2.1113 +2.23 七天 2.4547 2.4478 +0.69 14天 3.2634 3.1008 +16.26 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.6150 5.9200 -130.50 七天 5.6800 4.6000 +108.00 14天 4.5050 4.2350 +27.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.1500 2.1500 +0.00 七天 2.5000 2.5500 -5.00 14天 4.5000 4.0000 +50.00 Shibor 其中:隔夜 2.2940 2.3230 -2.90 七天 2.5450 2.5430 +0.20 三个月 3.2414 3.2337 +0.77 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)