加拿大经济：10月GDP萎缩并逊于预估，第四季放缓恐超乎央行预期

数据公布后，加元兑美元触及五周低点。

商品制造业带动颓势，结束连续四个月增长，其中制造业下滑2.0%，为2013年12月来最大降幅。

IHS Global Insight资深首席分析师Arlene Kish表示，库存增加后，制造业可能在做出调整，暗示下滑将是暂时现象。

制造业下滑情况相当普遍，石油业与煤业比较突出，因部分设施维修导致产量受损。

机械生产同样下降，表明企业投资环境疲弱。整体而言，耐久财(耐用品)与非耐久财生产都出现下滑。

Kish表示，总的来说，所有商品制造行业全部下滑，而各行业通常不会同时下滑，因此这次跌势为短暂现象的看法有其根据。

“我真的希望这只是一闪即逝的现象。”

加拿大每月GDP与对美国出口图表：link.reuters.com/jev87s

加拿大经济图表：tmsnrt.rs/2e8hNWV