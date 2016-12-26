加拿大经济：10月GDP萎缩并逊于预估，第四季放缓恐超乎央行预期

欧元债市：欧元区公债收益率全线下跌，主要央行对撤出宽松政策态度谨慎
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
数据公布后，加元兑美元触及五周低点。
商品制造业带动颓势，结束连续四个月增长，其中制造业下滑2.0%，为2013年12月来最大降幅。
IHS Global Insight资深首席分析师Arlene Kish表示，库存增加后，制造业可能在做出调整，暗示下滑将是暂时现象。
制造业下滑情况相当普遍，石油业与煤业比较突出，因部分设施维修导致产量受损。
机械生产同样下降，表明企业投资环境疲弱。整体而言，耐久财(耐用品)与非耐久财生产都出现下滑。
Kish表示，总的来说，所有商品制造行业全部下滑，而各行业通常不会同时下滑，因此这次跌势为短暂现象的看法有其根据。
“我真的希望这只是一闪即逝的现象。”
加拿大每月GDP与对美国出口图表：link.reuters.com/jev87s
加拿大经济图表：tmsnrt.rs/2e8hNWV
(完) (编译 戴素萍/陈宗琦；审校 张涛)
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透约翰内斯堡5月25日 - 南非兰特兑美元周四延续升势，涨至两个月高位，因美元急挫，受累于美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的会议记录，在一定程度上削弱了短期内升息的预期。
MBS:抵押贷款支持债券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选