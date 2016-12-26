《中国报摘》--其他报纸重要消息12月26日

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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**上海证券报**
--上交所提前打响了年报监管战：通过监管前移，提前就突击交易、调节会计处理方式的典型案例展开问询，同时约谈了20余家次的上市公司年报审计机构。在约谈后，多家上市公司的年审会计师明确表示，将对高风险公司、年末突击交易事项予以重点关注，提高履职意识。
**证券时报**
--侨兴私募债违约继续发酵，浙商财险昨披露公司与广发银行惠州分行就保函事项交涉的全过程，表示被银行员工口头告知保函为假，将不履行保函责任，但浙商财险至今未收到书面回复。
**人民日报**
--云南省政府近日发布《关于加快发展民族教育的实施意见》提出，将逐步在人口较少民族和“直过民族”聚居区实行从学前教育到高中阶段的14年免费教育。
--中国老挝铁路项目全线开工仪式周日举行，铁路全长417公里，预计建设期为五年，总投资约374亿元人民币。这是第一个以中方为主投资建设、共同运营并与中国铁路网直接联通的境外铁路项目，全线采用中国技术标准、使用中国设备。（完）
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。