《中国报摘》--其他报纸重要消息12月26日

**上海证券报**

--上交所提前打响了年报监管战：通过监管前移，提前就突击交易、调节会计处理方式的典型案例展开问询，同时约谈了20余家次的上市公司年报审计机构。在约谈后，多家上市公司的年审会计师明确表示，将对高风险公司、年末突击交易事项予以重点关注，提高履职意识。

**证券时报**

--侨兴私募债违约继续发酵，浙商财险昨披露公司与广发银行惠州分行就保函事项交涉的全过程，表示被银行员工口头告知保函为假，将不履行保函责任，但浙商财险至今未收到书面回复。

**人民日报**

--云南省政府近日发布《关于加快发展民族教育的实施意见》提出，将逐步在人口较少民族和“直过民族”聚居区实行从学前教育到高中阶段的14年免费教育。

--中国老挝铁路项目全线开工仪式周日举行，铁路全长417公里，预计建设期为五年，总投资约374亿元人民币。这是第一个以中方为主投资建设、共同运营并与中国铁路网直接联通的境外铁路项目，全线采用中国技术标准、使用中国设备。（完）