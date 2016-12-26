《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月26日

--暌违八年，半导体矽晶圆（silicon wafer）终于再度涨声响起。矽晶圆厂上周与半导体厂敲定明年第一季12寸矽晶圆合约价，是近八年首度涨价，平均涨幅约10%，20奈米以下先进制程矽晶圆更是一口气大涨10美元。

--两岸关系紧张，货贸后续协商停摆，台湾产制CNC车床虽列入ECFA早收清单，大多未采用两岸产制控制器，今年起，输陆由零关税恢复课税9.7%进口关税，台湾工具机也罕见出现连续两年出口衰退。此现象令多位工具机大老忧心忡忡。