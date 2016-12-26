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亚洲 | 2016年 12月 26日 星期一 08:32 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月26日

*工商时报：

--暌违八年，半导体矽晶圆（silicon wafer）终于再度涨声响起。矽晶圆厂上周与半导体厂敲定明年第一季12寸矽晶圆合约价，是近八年首度涨价，平均涨幅约10%，20奈米以下先进制程矽晶圆更是一口气大涨10美元。

--两岸关系紧张，货贸后续协商停摆，台湾产制CNC车床虽列入ECFA早收清单，大多未采用两岸产制控制器，今年起，输陆由零关税恢复课税9.7%进口关税，台湾工具机也罕见出现连续两年出口衰退。此现象令多位工具机大老忧心忡忡。

*经济日报：

--加速老旧建物更新，新政府研拟订定专法推动，行政、立法协调会报今日将讨论老旧建筑物都更补助条例草案，藉由租税优惠、容积奖励等诱因，加速推动老旧住宅的重建更新。

--苹果 积极开拓东南亚市场，急找鸿海 集团帮忙。据了解，苹果2017年亚洲两大新研发基地将启动，包含印尼、深圳合计将陆续投资约20亿台币，在苹果出钱、鸿海出力的默契下，双方的南向战略加速、将开拓行动装置以及新应用领域。 (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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