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亚洲 | 2016年 12月 26日 星期一 08:54 BJT

修正：-《中国重要政经日程》--12月26日-3月5日

(修改标题日期)

=============================今日重要政经日程==========================

12月26日（周一）

--9:00 中国社会科学院主办的第五届中国工业发展论坛在北京举行。

=============================近期重要政经日程==========================

12月28日（周三）

*--上午10:00 国台办举行例行新闻发布会。

3月3日（周五）

*--全国政协十二届五次会议2017年3月3日在北京召开。

3月5日（周日）

*--十二届全国人大五次会议2017年3月5日在北京召开。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 张金栋; 审校 林高丽)
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