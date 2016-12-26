修正：-《中国重要政经日程》--12月26日-3月5日

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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(修改标题日期)
=============================今日重要政经日程==========================
12月26日（周一）
--9:00 中国社会科学院主办的第五届中国工业发展论坛在北京举行。
=============================近期重要政经日程==========================
12月28日（周三）
*--上午10:00 国台办举行例行新闻发布会。
3月3日（周五）
*--全国政协十二届五次会议2017年3月3日在北京召开。
3月5日（周日）
*--十二届全国人大五次会议2017年3月5日在北京召开。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 张金栋; 审校 林高丽)
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。