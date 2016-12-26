《全球汇市》美元兑日圆小跌，此前美债收益率脱离高位

美国候任总统特朗普上周提名经济学者纳瓦罗(Peter Navarro)来领导新组建的白宫全国贸易委员会。纳 瓦罗曾主张对中国持强硬立场。 澳元兑美元 持平，报0.7178美元，周五曾跌至5月以来最低的0.7160美元；此前有媒体报导称， 中国领导人对经济增速低于6.5%的底限持开放态度。 澳元对中国经济前景十分敏感；中国是澳洲的重要贸易伙伴。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0452 1.0454 -0.02 -3.76 1.0860 美元/日圆 117.28 117.31 -0.03 -2.51 120.30 欧元/日圆 122.59 122.68 -0.07 -6.04 130.47 美元/瑞郎 1.0259 1.0260 -0.01 +2.41 1.0018 英镑/美元 1.2286 1.2290 -0.03 -16.64 1.4738 美元/加元 1.3519 1.3534 -0.11 -2.31 1.3839 美元/离岸人民币 6.9539 6.9565 -0.04 +5.88 6.5680 澳元/美元 0.7166 0.7180 -0.19 -1.50 0.7275 新西兰元/美元 0.6875 0.6877 -0.03 +0.73 0.6825 澳元/日圆 84.050 84.210 -0.19 -4.07 87.620 新西兰元/日圆 80.580 80.700 -0.15 -1.71 81.980 英镑/日圆 144.08 144.02 +0.04 -18.70 177.22 澳元/新西兰元 1.0417 1.0430 -0.12 -2.32 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 戴素萍/张荻/王琛；审校 龚芳/张涛/李婷仪)