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亚洲 | 2016年 12月 26日 星期一 08:47 BJT

《全球汇市》美元兑日圆小跌，此前美债收益率脱离高位

美国候任总统特朗普上周提名经济学者纳瓦罗(Peter Navarro)来领导新组建的白宫全国贸易委员会。纳
瓦罗曾主张对中国持强硬立场。 
    
    澳元兑美元 持平，报0.7178美元，周五曾跌至5月以来最低的0.7160美元；此前有媒体报导称，
中国领导人对经济增速低于6.5%的底限持开放态度。 
    
    澳元对中国经济前景十分敏感；中国是澳洲的重要贸易伙伴。    
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0452  1.0454  -0.02  -3.76  1.0860
    美元/日圆            117.28  117.31  -0.03  -2.51  120.30
    欧元/日圆         122.59  122.68  -0.07  -6.04  130.47
    美元/瑞郎            1.0259  1.0260  -0.01  +2.41  1.0018
    英镑/美元            1.2286  1.2290  -0.03 -16.64  1.4738
    美元/加元            1.3519  1.3534  -0.11  -2.31  1.3839
    美元/离岸人民币      6.9539  6.9565  -0.04  +5.88  6.5680
    澳元/美元            0.7166  0.7180  -0.19  -1.50  0.7275
    新西兰元/美元        0.6875  0.6877  -0.03  +0.73  0.6825
    澳元/日圆         84.050  84.210  -0.19  -4.07  87.620
    新西兰元/日圆     80.580  80.700  -0.15  -1.71  81.980
    英镑/日圆         144.08  144.02  +0.04 -18.70  177.22
    澳元/新西兰元     1.0417  1.0430  -0.12  -2.32  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 戴素萍/张荻/王琛；审校 龚芳/张涛/李婷仪)
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