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亚洲 | 2016年 12月 26日 星期一 08:44 BJT

《全球重要经济事件一览表》--12月26日-1月2日

(除特别说明外，均为GMT时间)

12月26日(一)

东京--日本央行总裁黑田东彦在日本经团连的一个会议上发表讲话。

北京--中国社会科学院主办第五届中国工业发展论坛(0100)。

12月27日(二)

暂无重要经济事件。

12月28日(三)

--中国国台办举行例行新闻发布会(0200)。

12月29日(四)

开罗--埃及央行货币政策会议。

12月30日(五)

曼谷--泰国央行将公布货币政策报告。

1月2日(一)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 杜明霞)
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