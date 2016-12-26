《全球重要经济事件一览表》--12月26日-1月2日

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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12月26日(一)
东京--日本央行总裁黑田东彦在日本经团连的一个会议上发表讲话。
北京--中国社会科学院主办第五届中国工业发展论坛(0100)。
12月27日(二)
暂无重要经济事件。
12月28日(三)
--中国国台办举行例行新闻发布会(0200)。
12月29日(四)
开罗--埃及央行货币政策会议。
12月30日(五)
曼谷--泰国央行将公布货币政策报告。
1月2日(一)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 杜明霞)
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。