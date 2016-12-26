永安期货：中国期指市场人气略有恢复

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以下内容节选自12月26日的《期货日报》：
继前一周大幅下跌之后，上周国内A股市场振荡加剧。上周五上证综指市场再度转弱，逼近3100关口，最终沪指收报3110点。期指三个品种涨跌不一，其中IC主力合约小幅上涨0.16%，IF及IH继续下行，当周分别下跌1.17%和1.5%。基差方面，由于期指走势较强，IC贴水持续收窄，但IH贴水则进一步走阔。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水30.6、15.5及72.2点。
主力持仓方面，虽然指数整体表现低迷，连创近期新低，但主力持仓变化幅度相对温和，多头持仓不减反增。其中，IF多空主力分别增仓930和798手，净持仓由空翻多，净多2手。IH多头主力增仓1245手，空头主力增仓1186手，净多持仓进一步升至1311手。与其他两个品种类似，IC多空主力持仓同样双双增加，其中多头增仓幅度略高于空头，净空持仓小幅减少92手至753手。(完)
详情请点选链接：here
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场 (整理 路透中文部)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。