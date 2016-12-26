永安期货：中国期指市场人气略有恢复

以下内容节选自12月26日的《期货日报》：

继前一周大幅下跌之后，上周国内A股市场振荡加剧。上周五上证综指市场再度转弱，逼近3100关口，最终沪指收报3110点。期指三个品种涨跌不一，其中IC主力合约小幅上涨0.16%，IF及IH继续下行，当周分别下跌1.17%和1.5%。基差方面，由于期指走势较强，IC贴水持续收窄，但IH贴水则进一步走阔。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水30.6、15.5及72.2点。

主力持仓方面，虽然指数整体表现低迷，连创近期新低，但主力持仓变化幅度相对温和，多头持仓不减反增。其中，IF多空主力分别增仓930和798手，净持仓由空翻多，净多2手。IH多头主力增仓1245手，空头主力增仓1186手，净多持仓进一步升至1311手。与其他两个品种类似，IC多空主力持仓同样双双增加，其中多头增仓幅度略高于空头，净空持仓小幅减少92手至753手。(完)

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