金石期货：沪铜难挽颓势，调整仍将延续

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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以下内容节选自12月26日的《期货日报》：
当市场逐步消化美联储加息带来的影响后，铜价走势重新回归基本面。我们认为，在LME库存高企、美元指数强势上行、中国需求弱于预期的综合影响下，铜价上涨动力趋弱，短期难挽颓势，或将延续回调。
未来美国进入加息周期，对市场的影响将是长远的。历史数据显示，每一次美国进入加息周期，美元指数都会大涨。本轮美国进入加息周，美元指数仍有极大的上涨空间，中期目标在115附近。美元指数的走强，对于铜价有较大的打压作用。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。