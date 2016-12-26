金石期货：沪铜难挽颓势，调整仍将延续

以下内容节选自12月26日的《期货日报》：

当市场逐步消化美联储加息带来的影响后，铜价走势重新回归基本面。我们认为，在LME库存高企、美元指数强势上行、中国需求弱于预期的综合影响下，铜价上涨动力趋弱，短期难挽颓势，或将延续回调。

未来美国进入加息周期，对市场的影响将是长远的。历史数据显示，每一次美国进入加息周期，美元指数都会大涨。本轮美国进入加息周，美元指数仍有极大的上涨空间，中期目标在115附近。美元指数的走强，对于铜价有较大的打压作用。(完)

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