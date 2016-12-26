《台湾重要政经日程》--12月26日-2017年10月10日

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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=====================今日重要政经消息==============================
12/26(一)
--09:00 立法院财政委员会审查法案。
--09:00 立法院经济委员会审查法案。
--16:45 国家发展委员会第36次委员会议会后记者会。
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2017年
1/2(一)
--元旦连假，金融市场休市一日。
1/5(四)
--08:30 主计总处公布12月消费者物价指数(CPI)年变动率，上月为年增1.97%。
--16:20 央行公布12月外汇存底金额，上月为4,343.48亿美元。
1/9(一)
--16:00 财政部公布海关进出口数据，11月出口年增12.1%。
1/20(五)
--16:00 经济部公布12月外销订单年变动率，上月为年增7.0%。
1/23(一)
--08:30 主计总处公布12月季调失业率，上月3.84%。
1/24(二)
--16:20 央行公布12月M2年增率，上月为年增3.96%。
1/27(五)-2/1(三)
--农历春节，金融市场休市。
2/18(六)
--调整上班日，金融市场开市一日。
2/20(一)
--16:20 央行公布第四季经常帐，第三季经常帐顺差为170.9亿美元。
2/27(一)-2/28(二)
--公众假期，金融市场休市两日。
4/3(一)-4/4(二)
--公众假期，金融市场休市两日。
5/29(一)-5/30(二)
--公众假期，金融市场休市两日。
9/30(六)
--假期调整，金融市场开市一日。
10/4(三)
--公众假期，金融市场休市。
10/9(一)-10/10(二)
--公众假期，金融市场休市两日。
注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。