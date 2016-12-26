版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 26日 星期一 08:42 BJT

《台湾重要政经日程》--12月26日-2017年10月10日

=====================今日重要政经消息==============================

12/26(一)

--09:00 立法院财政委员会审查法案。

--09:00 立法院经济委员会审查法案。

--16:45 国家发展委员会第36次委员会议会后记者会。

====================================================================

2017年

1/2(一)

--元旦连假，金融市场休市一日。

1/5(四)

--08:30 主计总处公布12月消费者物价指数(CPI)年变动率，上月为年增1.97%。

--16:20 央行公布12月外汇存底金额，上月为4,343.48亿美元。

1/9(一)

--16:00 财政部公布海关进出口数据，11月出口年增12.1%。

1/20(五)

--16:00 经济部公布12月外销订单年变动率，上月为年增7.0%。

1/23(一)

--08:30 主计总处公布12月季调失业率，上月3.84%。

1/24(二)

--16:20 央行公布12月M2年增率，上月为年增3.96%。

1/27(五)-2/1(三)

--农历春节，金融市场休市。

2/18(六)

--调整上班日，金融市场开市一日。

2/20(一)

--16:20 央行公布第四季经常帐，第三季经常帐顺差为170.9亿美元。

2/27(一)-2/28(二)

--公众假期，金融市场休市两日。

4/3(一)-4/4(二)

--公众假期，金融市场休市两日。

5/29(一)-5/30(二)

--公众假期，金融市场休市两日。

9/30(六)

--假期调整，金融市场开市一日。

10/4(三)

--公众假期，金融市场休市。

10/9(一)-10/10(二)

--公众假期，金融市场休市两日。

注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐